Тернопільщина отримала медобладнання та інвентар для інвалідів

Тернопільщина отримала з Франції гуманітарну допомогу у вигляді 100 інвалідних візків та 79 лікарняних функціональних ліжок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, обладнання отримано в рамках співпраці влади з Міжнародним центром впровадження програм ЮНЕСКО.

Крім ліжок та візків, Тернопільщина отримала інше медичне обладнання та інвентар для інвалідів.

За даними прес-служби, ліжка, медобладнання та меблі передано у Кременецьку, Шумську, Збаразьку та Козівську районні лікарні, в обласну дитячу лікарню, в обласний тубдиспансер, в обласний психоневрологічний диспансер та лікарню швидкої допомоги.

Також інвентар зможуть безкоштовно отримати безкоштовно люди з обмеженими можливостями.

У прес-службі ОДА повідомили про домовленість із Міжнародним центром впровадження програм ЮНЕСКО щодо забезпечення кожного сільського фельдшерсько-акушерського пункту в області інвалідними візками, ходунами, милицями та палицями.