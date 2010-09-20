Вінниччина: учні принесли в інтернат невідому речовину

У м. Немирів Вінницької області учні школи-інтернату для дітей сиріт принесли у школу 1,5-літрову пластикову пляшку з невідомою речовиною, яку вони знайшли у лісі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, учні відкрили пляшку та пронесли її по коридору 1-го та 2-го спального корпусу. В першому корпусі перебувало 25 та другому 24 учнів.

За словами учнів, рідина мала різкий задушливий запах, після чого хлопці викинули пляшку з рідиною в туалет, який розташований на вулиці.

Дітей, які проживають в першому та другому корпусі на ніч переведено в інші корпуси. Загрози здоров’ю дітей немає.

За попередніми висновками районної СЕС, рідина є газолін або сірководень.