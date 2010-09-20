Житомирщина: автомобіль врізався у дерево - двоє загиблих
16:04, 20 вересня 2010Новини регіонів
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Водій і пасажир...
На Житомирщині автомобіль врізався у дерево: загинув водій і пасажир.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Житомирській області.
У селі Слободище Бердичівського району Житомирської області 42-річний водій автомобіля "Москвич" не впорався з керуванням та врізався у дерево. Унаслідок цього водій та його 43-річний пасажир загинули на місці, ще одного пасажира травмовано та доставлено до одного з лікувальних закладів області.
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