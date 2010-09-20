Волинь: за місяць ліквідують понад 70 тонн отрутохімікатів

У Волинській області впродовж місяця та десяти днів волинські екологи зобов`язані вивезти з області 71 тонну небезпечних отрутохімікатів. Такий термін дав їм голова обласної державної адміністрації Борис КЛІМЧУК на сьогоднішній оперативній нараді, - інформує прес-служба Волинської ОДА.

Як зазначено в повідомленні, утилізація цих отрутохімікатів здійснюватиметься за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища. На сьогодні обсяг фонду - близько 5 млн. грн., з них 1,2 млн. грн. використають на утилізацію отрутохімікатів.

Перелік робіт, який буде здійснений за кошти фонду у Волинській області погоджений Кабінетом Міністрів України, як того вимагає чинне законодавство, додали в ОДА.