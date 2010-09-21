У Чернівцях проходить міжнародна медична конференція

У Чернівцях проходить дводенна міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики в педіатричній практиці», організована українськими і німецькими медичними фахівцями в якій беруть участь понад 350 спеціалістів-педіатрів зі всієї Буковини.

Як повідомив в інтерв’ю кореспондентові УНІАН один із організаторів конференції, доктор медицини, лікар ортопед Вольф ЦИТРІН (Німеччина) необхідність провести на Буковині спільну конференцію з діагностичних питань педіатрії виникла вже давно.

За його словами, це стало можливим завдяки тому, що на Буковині третій рік поспіль діє німецько-українська діагностична лабораторія, яка відповідає найвищим європейським стандартам. Її засновники шукають можливість для створення так званих «соціальних пакетів», тобто, зробити деякі платні послуги доступними навіть для пенсіонерів та малозабезпечених громадян.

Вольф Цитрін зазначив, німецькі фахівці заручились підтримкою у проведенні конференції у керівництва Буковинського державного медичного університету та головного управління охорони здоров’я Чернівецької ОДА, запросивши практикуючих лікарів з Німеччини та працівників лабораторій дізнатися про сучасні методи діагностики та новітнє обладнання в Європі.

«Мета і ціль конференції є спільною – ми б хотіли, щоб населення Чернівецької області отримало якнайшвидше доступ до дешевих європейських методів діагностики, а також з метою покращення медичного забезпечення та інформування українських лікарів про можливості сучасних технологій в медицині. Адже відомо, що хто краще діагностує, той краще і лікує», - додав доктор медицини Вольф ЦИТРІН.

Німецькі та українські лікарі отримали змогу обмінятися досвідом у галузях ендокринології, педіатрії, лабораторних досліджень. Українські фахівці зазначають, деякі з почутих способів діагностики їм відомі, проте про інші чують вперше. Кажуть, добре, що в Європі лікарі йдуть в ногу з сучасними науковими досягненнями, було б непогано і у нас мати щось подібне.