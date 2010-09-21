У Львові за тиждень кількість хворих на ГРВІ зросла на 70%
15:36, 21 вересня 2010Новини регіонів
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Охорона здоров`я готова до епідемії
У Львові за тиждень кількість хворих на гострі респіраторні захворювання та грип зросла на 70%.
Про це на прес-конференції сьогодні повідомив начальник управління охорони здоров`я Львівської міської ради Володимир Зуб.
За словами В. Зуба, за останній тиждень захворіло 3180 осіб, у порівнянні з 1871 тижнем раніше.
«Галузь охорони здоров`я готова до епідемії грипу», - сказав він.
Зараз інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ у Львові становить 42,1, при епідпорозі 65,1.
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