У Львові за тиждень кількість хворих на ГРВІ зросла на 70%

15:36, 21 вересня 2010
Новини регіонів
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Охорона здоров`я готова до епідемії

У Львові за тиждень кількість хворих на гострі респіраторні захворювання та грип зросла на 70%.

Про це на прес-конференції сьогодні повідомив начальник управління охорони здоров`я Львівської міської ради Володимир Зуб.

За словами В. Зуба, за останній тиждень захворіло 3180 осіб, у порівнянні з 1871 тижнем раніше.

«Галузь охорони здоров`я готова до епідемії грипу», - сказав він.

Зараз інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ у Львові становить 42,1, при епідпорозі 65,1.

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