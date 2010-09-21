У Львові за тиждень кількість хворих на ГРВІ зросла на 70%

У Львові за тиждень кількість хворих на гострі респіраторні захворювання та грип зросла на 70%.

Про це на прес-конференції сьогодні повідомив начальник управління охорони здоров`я Львівської міської ради Володимир Зуб.

За словами В. Зуба, за останній тиждень захворіло 3180 осіб, у порівнянні з 1871 тижнем раніше.

«Галузь охорони здоров`я готова до епідемії грипу», - сказав він.

Зараз інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ у Львові становить 42,1, при епідпорозі 65,1.

www.doribax.ru