На Закарпатті шукають заблукалого 70-річного туриста
09:53, 22 вересня 2010Новини регіонів
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Поблизу урочища Студений
У Закарпатській області шукають заблукалого 70-річного туриста.
Як повідомив УНІАН начальник Центру пропаганди ГУ МНСУ в Закарпатській області Олег ШРАМКО, 20 вересня близько 21.00 до працівників Міжгірського гірського пошуково-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про те, що поблизу урочища Студений загубився 70-річний турист.
Вже через півгодини після повідомлення рятувальники розпочали пошуки і близько 1-ї години ночі їх призупинили.
Учора зранку пошуки чоловіка відновились.
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