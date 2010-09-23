Геопатогенні зони Києва

Відомості наводяться за даними архітектора Чудо.

— Центр: лінія розлому починається від театру Франка і йде через Хрещатик і вулицю Прорізну до Золотих Воріт і далі, до місця перетину вулиць Гончара і Богдана Хмельницького; Липки, причому лінія розлому йде між Верховною Радою — "брудне" місце і Маріїнським палацом — "чисте". У геопатогенну зону потрапляють і Секретаріат президента, і будівля уряду; Клов.

— Печерськ: вулиця Старонаводницька, Бульвар Дружби Народів від перетину з бул. Л.Українки до Набережного шосе.

— Шевченківський р-н: ділянка вул. Олени Теліги від перехрестя з вул. Дегтярівською до Кириловської церкви.

— Оболонь: у районі Оболонської набережної (там, де новобудови), вул. Мате Залки, Героїв Сталінграду.

— Борщагівка: ділянка проспекту Комарова від перетину з бул. Лепсе — через проспект 50-річчя Жовтня — до Окружної дороги; вулиця Борщагівська від Повітрофлотського до Індустріального моста.

— Голосіївський р-н: район іподрому, забудови в районі Аграрної академії, район між вул. Васильківською і Акад. Глушкова.

— Русановка (до 60% всієї території).

— Троєщина: район навколо перехрестя вул. Закревського і Драйзера.

— Лісовий масив: від перехрестя Броварського проспекту з вул. Братиславською до Юрія Гагаріна.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З РАМКОЮ?

Рамка — шматок проволіка діаметром 2–3 мм, зігнута у вигляді букви "Г". Довжина ручки 15 см, стовбура — 30 см. На ручку можна надіти пластмасовий футляр. Щоб провести вимірювання, треба узяти рамку коротким кінцем в руку і зрівноважити її так, щоб довга частина рамки дивилася горизонтально вперед і не коливалася, а потім обійти приміщення по колу, рухаючись від стін до центру. Якщо стовбур почав відхилятися в будь-яку із сторін, в цьому місці є аномальна енергія. Зафіксувавши такі місця, можна так розмістити меблі в кімнаті, щоб вузли геопатогенної зони знаходилися поза звичними місцями відпочинку.

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