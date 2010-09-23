У Херсоні 200 будинків залишилися без води
11:02, 23 вересня 2010Новини регіонів
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Аварія на магістральному водоводі
У Херсоні через аварію на вулиці Марії Фортус без водопостачання залишилися 200 будинків у приватному секторі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, порив на магістральному водоводі стався вчора о 23.00.
Аварію усувають співробітники КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона".
Відновлення подачі води планується вже сьогодні.
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