Запоріжжя: місцевий житель врятував у морі двох братів

У Запорізькій області місцевий житель врятував двох братів, яких віднесло в шторм у відкрите море.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, 22 вересня в районі с. Новокостянтинівка Приазовського району двоє братів, 21 і 19 років, вийшли в море на надувному човні порибалити. Близько 15.10 їхня мати побачила, що човен понесло у відкрите море і через сильні хвилі сини не можуть самостійно повернутися на берег.

"На допомогу постраждалим на власному моторному човні вийшов місцевий житель Сергій ПІНЧЕВ, який, незважаючи на сильні хвилі, дістався до братів і зміг доставити їх на берег", - повідомили в МНС.