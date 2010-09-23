Директор інтернату купив техніку на "дитячі" гроші

У Запорізькій області порушено кримінальну справу проти директора школи-інтернату, який спрямував "дитячі" гроші на придбання техніки для викладачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, факт скоєння злочину встановлено під час перевірки співробітниками Чернігівської райпрокуратури законності використання коштів у місцевій загальноосвітній школі-інтернаті.

"Під час перевірки було встановлено, що близько 50 тис. грн. коштів з спеціального дитячого "пенсійного" рахунку були використані директором на придбання комп`ютерної техніки, фотоапаратів і телевізорів, якими користувалися не діти, а викладачі", - повідомили у прес-службі.

У прокуратурі відзначили, що такі дії директора кваліфіковано як злочин, передбачений ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України - "Перевищення влади або службових повноважень".

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

У прес-службі також відзначили, що у даній школі-інтернаті виявлене порушення законодавства не єдине: прокуратурою Чернігівського району порушено кримінальну справу за фактом заволодіння 132 тис. грн. коштів, виділених на проведення у навчальному закладі ремонтних робіт.