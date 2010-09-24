Рівненщина: під час шкільної перерви помер 17-річний учень
10:19, 24 вересня 2010Новини регіонів
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Підозрюють серцеву недостатність
Під час перерви у школі села Користь Корецького району Рівненськох області помер 17-річний десятикласник.
Як передає кореспондент УНІАН, трагедія сталася 23 вересня. Разом з однокласниками юнак вийшов із класу у коридор, раптово впав і помер до приїзду "швидкої".
Прокурор Корецького району Олексій ПАРФЕНЮК вважає, що однією з головних версій причин смерті може бути серцева недостатність.
За його словами, хлопець на здоров’я не скаржився. Напередодні він пройшов медичний огляд у Корецькій центральній районній лікарні. Загальний висновок лікарів – школяр був соматично здоровий, фізична група – спеціальна.
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