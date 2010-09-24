Київ планує придбати 142 автомобілі швидкої допомоги

Влада Києва планує наступного року придбати 142 автомобілі швидкої медичної допомоги, на що планує витратити 22 млн. 450 тис. грн. з міського бюджету.

Про це йдеться у затвердженому плані заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Києва на 2010-2011 роки, затвердженому розпорядженням КМДА від 7 вересня. Текст документа оприлюднено на офіційному веб-сайті столичної влади.

Крім того, 377 тис. грн. планується виділити наступного року на придбання діагностичного і гаражного обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів “швидкої”.

Ще з міського бюджету передбачається витратити 6 млн. 300 тис. грн. на придбання робочого одягу для медичного персоналу та водіїв швидкої медичної допомоги (3,5 тис. комплектів).

На придбання апаратури та обладнання для оснащення служби медицини катастроф для її функціонування, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та участі у проведенні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачено 450 тис. грн.

Планом заходів також плануються видатки на продовження капітальних ремонтів підстанцій швидкої медичної допомоги №8 на вул.. Я.Коласа,15-а та №12 на вул. Колективізації, 3 – відповідно 1,1 млн. грн. та 1,2 млн. грн. Ще по 1 млн. грн. передбачається виділити на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі на просп. Свободи, 22-а під підстанцію швидкої допомоги та на продовження розробки документації на будівництво підстанції на вул. С.Крушельницької,11-а.

На реконструкцію будівлі Київської станції швидкої допомоги на вул. Богдана Хмельницького, 37-б у цьому і наступному роках передбачається витратити 50 млн. грн. з міського бюджету. В той же час на придбання медичного обладнання для цієї установи використовуватимуться кошти держбюджету, що мають буди передбачені на наступний рік – 12 млн. грн.

Затвердженим планом передбачено закласти в міському бюджеті 2011 року 10 млн. грн. на модернізацію автоматизованої диспетчерської системи “Швидка медична допомога” та створення інформаційно-аналітичної системи “Єдиний медичний простір” (перша черга).