На Буковині від недоїдання померла одномісячна дитина

У селі Колінківці Хотинського району Чернівецької області на початку вересня у неблагополучній сім’ї від недоїдання померла одномісячна дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, про місцевим ЗМІ повідомила заступник начальника служби у справах дітей Хотинської райдержадміністрації Інна АЛФІРЕНКО.

За її словами, хлопчик був із близнят. Мати померлої дитини звернулася до медиків по допомогу лише тоді, коли немовля вже перебувало у комі. Лікарі повідомили, що батьки зловживали спиртним.

І.АЛФІРЕНКО зазначила, що ні сільська рада, ні односельчани своєчасно не сповістили про цей випадок її службу. Про смерть хлопчика службі у справах дітей повідомила обласна дитяча лікарня. Медики встановили причину смерті хлопчика – «білково-енергетична недостатність».

У даний час мати з іншою дитиною-близнюком перебуває на лікуванні в обласній дитячій клінічній лікарні №2.

Сільський голова Колінківців Дмитро МЕЛЬНИК повідомив, що родина, у якій помер хлопчик, була неблагополучною.

Справу про смерть немовляти передано до Хотинської районної та Чернівецької обласної прокуратур. За словами прокурора Хотинського району Василя ГІНГУЛЯКА, наразі прокуратура здійснює дослідчу перевірку події. За її результатами буде ухвалено рішення про порушення кримінальної справи.