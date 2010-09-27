Житомирщина: двоє людей у лікарні через отруєння грибами

На Житомирщині отруїлися дикорослими грибами двоє людей, поповнивши сумну регіональну статистику такого отруєння до 18 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лейтенант служби цивільного захисту Ярослав МЕЛЬНИК з центру зв’язків з громадськістю ГУ МНС в Житомирській області.

За його словами, "потягом доби 23 вересня ряди осіб, які отруїлися грибами на Житомирщині, поповнилися ще на дві людини".

Я.МЕЛЬНИК уточнив, що того дня до реанімаційних відділень обласної клінічної та обласної дитячої лікарень було доставлено 74-річну жительку села Торчин Коростишівського району та 2-річного хлопчика з села Вила Романівського району Житомирщини.

Обом постраждалим лікарі поставили діагноз - «отруєння дикорослими грибами».

Статистика свідчить, що з початку 2010 року внаслідок вживання дикорослих грибів на Житомирщині вже отруїлося 18 осіб, з них 2 дітей.