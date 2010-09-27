В одному з районів Одеси введено карантин цвітіння амброзії

У Суворовському районі Одеси введено карантин через цвітіння амброзії

Як повідомила УНІАН завідуюча Одеським пунктом карантинних рослин Галина ДОРОФЄЄВА, до повного видалення осередків амброзії на території декількох земельних ділянок Суворовського району введено тимчасовий картинний режим

За її словами, «після рясних дощів ареал цвітіння амброзії збільшився, порівняно з минулим роком, у декілька разів, унаслідок чого різко зросла кількість звернень городян зі скаргами на алергію, що загострилася, особливо тих, хто страждає від амброзійного полінозу - алергічної реакції на пилок рослин».

Оскільки в Одесі заборонена хімічна обробка карантинних бур`янів, фахівці комунального підприємства «Міськзелентрест» разом із працівниками житлово-комунальних структур «використовують агротехнічні методи боротьби – гранично низько скошують ці бур`яни або викоріняють рослини», уточнила Г.ДОРОФЄЄВА.

Фахівець нагадала, що амброзія випадково була завезена в Одеську область, зокрема, в Березовський район, разом і вантажем пшениці із США ще в 1957 році. Протягом півстоліття небезпечний бур`ян отримав значне розповсюдження в Біляївському, Березівському, Великомихайлівському, Котовському, Красноокнянському, Любашівському, Миколаївському, Овідіопольському, Роздільнянському, Тарутинському, Фрунзовському і Ширяївському районах.

15 квітня поточного року в облдержадміністрації була створена комісія з боротьби з амброзією. Проте, всупереч вжитим заходам, фітосанітарна ситуація в регіоні, особливо за останні п’ять років, сильно погіршилася - бур`ян проріс на великих ділянках сільгоспугідь і навіть почав «освоювати» земельні ділянки на околицях Одеси, сказала Г.ДОРОФЄЄВА.