Вінниччина: за добу грибами отруїлось четверо людей

У Вінницькій області за добу грибами отруїлось четверо людей у тому числі трирічна дитина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, двоє жінок, жительок с. Ракова Томашпільського району в місцевому лісі назбирали грибів і приготували з них суп. Після вживання супу жінкам 42-річній та 23-річній, а також 3-річній дитині стало зле. Каретою швидкої допомоги постраждалі були доставлені у реанімаційне відділення центральної районної лікарні смт Томашпіль Вінницькій області з діагнозом гостре отруєння токсинами грибів, а дитина - в дитячу обласну лікарню в м. Вінниця.

Їхній стан на сьогодні оцінюється, як середньої тяжкості.

Ще один випадок стався у с. Носиківка Шаргородського райну, де 60-річна жінка також в місцевому лісі назбирала дикорослих грибів та приготувавши їх, самостійно вжила. Відчувши себе недобре, викликали карету швидкої допомоги і була доставлена у реанімаційне відділення Шаргородської центральної районної лікарні, зараз почувається задовільно.

Загалом у Вінницькій області з початку року зареєстровано 17 випадків отруєння грибами в результаті на лікуванні було 31 людина (з них 6 дітей).