У Донецьку 7-місячна дитина померла після щеплення

Дівчина померла на п`яту добу після щеплення, і її батьки пов`язують смерть дитини саме з вакциною, яку їй ввели. Медики подібну можливість категорично заперечують.

Дитина померла після щеплення У Донецьку на п`яту добу після щеплення померла 7-місячна дівчинка. Батьки дитини впевнені, що її смерть спричинила саме введена вакцина.

7-місячній Сніжані було зроблене щеплення вакциною "Пентаксим", що захищає від таких захворювань, як дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт і гемофільна інфекція. Згідно офіційному висновку лікарів, дитина померла від набряку мозку.

Медики також категорично заперечили, що причиною смерті дитини могло стати щеплення. За словами лікарів, вони використовують вакцину "Пентаксим" вже 10 років і упевнені в її надійності. "Співпадіння за часом з імунізацією вакциною "Пентаксим". Дослідження матеріалів дитини триває, тому остаточний висновок буде зроблений тоді, коли будуть завершені ці дослідження", - прокоментувала ситуацію заступник головного лікаря Донецької санепідемстанції Тамара Біломеря.

У свою чергу, заступник головного лікаря Дитячої міської лікарні №5 Тетяна Рибакова запевнила, що перед вакцинацією були проведені усі необхідні обстеження, які не виявили в дитини ознак хвороби. "Дитину було оглянуто дільничним педіатром, виміряно температуру і зроблено щеплення, протягом 30 хвилин реакції на щеплення не було", - наголосила вона.

Вакциною "Пентаксим" зазвичай щеплять дітей від 3-місячного віку. В Донецькій обласній СЕС заявили, що отримали 13 тисяч доз цієї вакцини з терміном придатності до травня 2012 року, 3 тисячі з них вже використали.

Крім того, медики зазначили, що отримали письмовий дозвіл батьків дитини на щеплення. Самі ж батьки після того, як привернули увагу до трагічної події, від спілкування з пресою відмовилися.

Нагадаємо, це не перший випадок смерті дитини після щеплення. Зокрема, у 2008 році 17-річний школяр з Краматорська Донецької області Антон Тищенко помер за кілька годин після проведення вакцинації від кору та краснухи. Тоді з підозрою на поствакцинальні реакції в Україні було госпіталізовано понад 100 осіб. Після цього випадку обов`язкова вакцинація від цих хвороб в Україні була припинена.

Крім того, в серпні-вересні 2009 року після щеплення вакциною "Пентаксим" в Украні померли кілька дітей. Зокрема, смертельні випадки було зафіксовано на Донеччині, Запоріжжі та Волині.

Міністерство охорони здоров`я тоді закликало не пов`язувати смерті малюків із вакцинацією.

tsn.ua