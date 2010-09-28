У Керчі з 7-го поверху випала однорічна дитина і лишилася живою
10:07, 28 вересня 2010Новини регіонів
1
Поки у реанімації
У Керчі з вікна 7-го поверху випала дитина 2009 року народження і залишилася живою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, в результаті падіння дитина одержала закриту черепно-мозкову травму, перелом нижніх гомілок обох ніг, тупу травму живота. Дитина перебуває в реанімації. Обставини інциденту не уточнюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter