Рівненщина: чоловік помер внаслідок отруєння грибами

10:08, 28 вересня 2010
Новини регіонів
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Боролися за життя 5 днів

41-річний житель села Глинськ Здолбунівського району Рівненської області помер внаслідок отруєння грибами.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, чоловік отруївся блідою поганкою. Протягом 5 днів лікарі відділення інтоксикації обласної лікарні боролися за його життя.

Загалом з початку року до медиків Рівненщини зі скаргами на отруєння грибами звернулося 29 осіб.

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