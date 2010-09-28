У багатьох лікарнях Донечини не працюють ліфти

У Донецькій області у ряді медичних установ через неробочий стан ліфтів тяжкохворих на ношах переміщають з поверху на поверх по сходах.

Про це йдеться у довідці про виконання протокольного рішення колегії облдержадміністрації від 24 вересня «Про реалізацію завдань і заходів в Донецькій області Держпрограми «Репродуктивне здоров`я нації» на період до 2015 року», переданої агентству УНІАН прес-службою ОДА.

Так, в міській лікарні Дзержинська операційна і родовий блок розташовані на різних поверхах. Транспортування пацієнток проводиться по сходах на ношах у зв`язку з тим, що в корпусі тривалий час не працює ліфт.

Подібна ситуація склалася і в лікувально-профілактичних установах Димитрова, а також в Красноармійському, Великоновосілківському і Мар’їнському районах.

Наприклад, у Мар’їнській центральній районній лікарні протягом останніх 5 місяців операції кесаревого розтину для породіль виконуються у гінекологічному відділенні у приміщенні, пристосованому під операційну. Можливості для дотримання «теплового ланцюжка» при транспортуванні новонародженого немає, що загрожує розвитку захворювань, особливо у недоношених і новонароджених з малою масою тіла. Жінки в операційну доставляються на ношах, оскільки ліфт перебуває у неробочому стані. Враховуючи, що більшість оперативних втручань у відділенні проводиться за ургентними показаннями, які вимагають швидкого реагування, така організація допомоги ставить під загрозу здоров`я і життя жінок.