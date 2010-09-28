Кіровоградські безхатченки просять створити нічний притулок

Безпритульні Кіровограда звернулись до губернатора області, міського голови та начальника обласного управління міліції з проханням створити в місті нічний притулок для людей без певного місця проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської міської ради.

Збори безпритульних пройшли за головуванням начальника спецінспекціїї Кіровограда Віктора ІВАНОВА.

«Розраховуємо на Вашу підтримку. Одні з нас залишились без даху над головою, постраждавши через шахрайські операції з нерухомістю, інших викинули на вулицю власні родичі та близькі. Повернутися до колишнього життя кожному з нас практично неможливо, адже суспільство відвертається від нас, а з боку держави ми залишаємось повністю соціально незахищеними», - ідеться у зверненні.

Нічний притулок бездомні просять створити для захисту від несприятливих погодних умов, отримання можливості отримати їжу та медичну допомогу.

У зверненні вони пропонують перепрофілювати у нічний притулок приймальник-розподільник для осіб, затриманих за бродяжництво, ліквідація якого нещодавно розпочалась на виконання розпорядження керівництва МВС України.