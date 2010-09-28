Харківщина: діти отруїлися, наївшись беладонни

У м. Первомайськ Харківської області учора до дитячого відділення центральної міської лікарні госпіталізовано 6 учнів (3, 5 та 9 класів) загальноосвітньої школи № 1, які отруїлися ягодами лікарської рослини Belladonna.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні стан потерпілих задовільний.

Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС в Харківській області.