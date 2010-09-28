На Харківщині внаслідок пожежі загинуло немовля

У Харківській області внаслідок пожежі загинуло немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася 27 вересня близько шостої вечора в селі Верхні Озоряни Харківського району в одному з одноповерхових приватних будинків.

Згідно з повідомленням, яке надійшло до чергової частини МНС, вогонь розповсюдився по приміщенням будинку майже миттєво. Хата була старої забудови і майже вся зроблена з деревини. В одній з кімнат спала дівчинка 2010 року народження. Господарі знаходилися надворі і помітили пожежу занадто пізно. Мати відчайдушно намагалася потрапити до спальні, щоб урятувати дитину, але через високу температуру та сильне задимлення увійти туди було вже неможливо.

Пожежники, які прибули на виклик, збили полум’я та температуру, після чого в хаті знайшли обгоріле тіло немовляти, що лежало на залишках дитячого ліжка.

Гасіння пожежі було ускладнене відсутністю зовнішнього протипожежного водопостачання на території села. Рятувальники підвозили воду з міста Мерефа, що на відстані чотири кілометри від села.

За фактом пожежі проводиться дізнання, з’ясовуються причина та збитки, завдані пожежею.