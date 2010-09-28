Кіровоградщина: національне усиновлення вперше домінує над міждержавним

У Кіровоградській області вперше з 2006 року кількість дітей-сиріт, усиновлених громадянами України (49 випадків), перевищила міждержавні усиновлення (37).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила заступник начальника служби у справах дітей Кіровоградської облдержадміністрації Оксана АБРАМОВА.

За її словами, торік з 99 усиновлених кіровоградських дітей 55 стали членами родин іноземних громадян.

«Іноземці частіше всиновлюють одразу 2-3 дітей-сиріт або тих, хто має певні медичні застереження. Найчастіше це громадяни США, Італії, Іспанії, Ізраїлю і Канади. Вітчизняні потенційні батьки навпаки, хочуть лише одну дитину, фізично здорову, бажано дівчинку до трьох років», - зазначила О.АБРАМОВА.

За її словами, в Кіровоградській області на обліку з усиновлення перебувають 1316 дітей, що становить 37% від загальної кількості дітей, позбавлених батьківського піклування. З них лише 575 з них не мають рідних братів і сестер, що часто ускладнює процес усиновлення. Крім того, 67% усіх облікованих дітей-сиріт мають вроджені або набуті вади чи захворювання.

«У цьому році в області стався неприємний інцидент, коли батьки вирішили повернути усиновлену 12-річну дівчинку. Родина проживає на Київщині, дитину всиновили торік, але не зуміли ужитися разом. Дівчинка також висловила бажання повернутись у притулок», - зауважила О.АБРАМОВА.

Загалом в області на первинному обліку перебувають 3,5 тис. дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей-сиріт.