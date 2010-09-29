Донецьк: прокуратура перевіряє лікарню, де загинуло немовля

Прокуратура Пролетарського району міста Донецька проводить перевірку лікувальної установи, в якій було щеплена загибла 8-місячна дівчинка.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області. У повідомленні нагадали, що 20 вересня дорого до лікарні в машині швидкої допомоги померла 8-місячна дівчинка.

Правоохоронцями було встановлено, що 16 вересня 2010 року в поліклініці №2 Міської дитячої лікарні №5 міста Донецька маляті було зроблено щеплення. 20 вересня мама дівчинки повторно звернулася до медичної установи зі скаргою на поганий стан здоров`я доньки. Оглянувши немовля, лікарі прийняли рішення про госпіталізацію дитини до реанімаційного відділення Міської лікарні №1. Дорогою до лікувальної установи дівчинка померла.

Зараз Ворошиловським районним відділом міліції міста Донецька проводиться перевірка за фактом смерті дитини. Призначена судово-медична експертиза, проводяться гістологічні дослідження.

Прокуратура Пролетарського району міста Донецька проводить перевірку в поліклініці №2 Міської дитячої лікарні №5, за результатами якої буде дано правову оцінку повноті й своєчасності дій медичного персоналу як під час вакцинації дитини, так і при наданні медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області нещодавня смерть 8-місячного немовляти, збіглася за часом з його вакцинацією, розслідується комісією фахівців ДП «Центр імунобіологічних препаратів» Міністерства охорони здоров`я України.

У Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції розповіли, що в Пролетарському районі міста Донецька 21 вересня 2010 р. був зареєстрований випадок смерті дитини у віці 8 місяців. Клінічний діагноз: гостра кишкова інфекція, важкий перебіг, гострий менінгіт, нейротоксикоз. Дитина 16 вересня 2010 р. одержала перше щеплення вакциною Пентаксим (серія G2067).

За попередніми висновками комісії у складі міських і обласних фахівців органів охорони здоров`я і санепідслужби, цей летальний випадок збігається зі щепленням вакциною Пентаксим за часом.

В облСЕС пояснили, що вакцина Пентаксим (серія G2067, виробництво Франція, Санофі Пастер, термін придатності - до 31 травня 2012 р.) призначена для імунізації проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції.

У Донецьку область препарат даної серії надійшов від ДП «Укрвакцина» 20 серпня 2010г. в кількості 13,2 тисячі доз.

За оперативними даними, станом на 27 вересня 2010 р. цим препаратом в області вже щеплено 7902 дитини. При цьому зареєстровано 90 місцевих (1,14%) і 82 - загальних звичайних реакцій (1,04%). Питома вага післявакцинальних реакцій значно менша за гранично припустиму (від 5 до 30%).

Умови транспортування і зберігання вакцини в санепідзакладах і лікувально-профілактичних установах відповідали регламентованим вимогам, запевнили епідеміологи.

Порушень процедури вакцинації у дитини не було виявлено. В день щеплення дитина була оглянута дільничним лікарем, стан здоров`я був задовільний, тому лікар дозволив щеплення. Мати дитини була поінформованя про можливі реакції та ускладнення після щеплення, про що є відповідний запис у медичній документації.

Вакцина була введена внутрішньом`язово в стегно одноразовим шприцом в умовах кабінету для щеплень міської дитячої лікарні. Впродовж 30 хвилин дитина була під медичним наглядом, ознак будь-яких порушень у стані її здоров`я за цей час виявлено не було.

В облСЕС констатували, що з січня по липень дана дитина одержала щеплення проти туберкульозу, вірусного гепатиту В, поліомієліту, гемофільної інфекції різними вакцинними препаратами, реакції на їх введення були відсутні.

Нині в області працює комісія фахівців ДП «Центр імунобіологічних препаратів» Міністерства охорони здоров`я України.

Проводяться вірусологічні та гістологічні дослідження.

Остаточний висновок буде зроблено після завершення роботи комісії та отримання результатів лабораторних досліджень, підсумували в облСЕС.