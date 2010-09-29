Керч: з вікна 7-го поверху випала дитина

Міліція м. Керч (Крим) проводить перевірку за фактом нещасного випадку, внаслідок якого 27 вересня з вікна 7-го поверху однієї з керченських багатоповерхівок випала дитина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Згідно з повідомленням, сім`я хлопчика займає одну з кімнат трикімнатної квартири у висотці на вулиці Сморжевського в Керчі. Малюк, якому виповнився рік і дев`ять місяців, випав із вікна через недогляд батьків. Матері хлопчика 24 роки, батьку - 25.

За інформацією міліції, ввечері 27 вересня дитина залишилася в кімнаті без нагляду батьків, дісталася до вікна, одна із стулок якого була відкрита й загороджена москітною сіткою. Рамка з москітною сіткою, не витримавши тиску, випала разом із дитиною. Кущі, що ростуть біля будинку, компенсували силу удару, але від падіння на землю малюк отримав тяжкі травми.

За фактом нещасного випадку наразі співробітниками відділення кримінальної міліції у справах дітей третього відділу керченської міліції проводиться перевірка, матеріали якої буде передано в прокуратуру Керчі для ухвалення рішення в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Керчі з вікна 7-го поверху випала дитина 2009 року народження й залишилася живою. Малюка доставили в реанімацію з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом нижніх гомілок обох ніг, тупа травма живота".