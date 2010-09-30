Хто не дає нормально працювати київським нейрохірургам?

Медики нейрохірургічного відділення Олександрівської лікарні Києва заявляють, що їм не дають працювати.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

За словами завідуючого нейрохірургічного відділення Олександрівської лікарні Олега НЕЧИПОРУКА, колектив відділення хочуть розформувати, “якимось чином вигнати з роботи”.

“Нам абсолютно не дають працювати, не дають нормально оперувати. До відділення вдень і вночі, у будь-який час приходить людина з перевірками. У нього (посадовця, який перевіряє роботу медиків) добре виходить робити обходи, робити зауваження, створювати скандали, писати рапорти. По цим рапортам приходять комісії, причому комісія не профільна, це не нейрохірурги”, – заявив О.НЕЧИПОРУК.

Він підкреслив, що до відділення перестали привозити хворих з інсультами. “Везуть у відділення інших лікарень, де немає відповідного обладнання. Ми єдині маємо таке обладнання, але воно тепер недозавантажене, хворих консультуємо у реанімаціях, де вже не можемо їм допомогти. Робота відділення абсолютно порушена, дестабілізована, ми зараз перебуваємо у важкому положенні”, - сказав О.НЕЧИПОРУК.

У свою чергу, присутній на прес-конференції юрисконсульт Василь ПОСТІЛЬГА підтвердив упереджений характер цих перевірок.

“Я був під час роботи цієї комісії, і можу заявити про виняткову заангажованість. Це цільове знищення колективу, а не дійсно перевірки їхньої роботи, це видно неозброєним оком. Що стосується “швидкої” - це формування іміджу певної медичної статистики, певної інформації щодо доцільності існування такого відділення, це штучна ліквідація”, – вважає юрисконсульт.

Причини такого протистояння О.НЕЧИПОРУК вбачає у конфлікті з київською владою, яка свого часу ухвалила рішення про створення Київського міського дитячого центру нейрохірургії замість існуючого нейрохірургічного відділення.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня колектив нейрохірургічного відділення Олександрівської клінічної лікарні (ОКЛ) заявив про наміри влади Києва розформувати це відділення.

За словами завідувача відділення, лікаря-нейрохірурга вищої категорії О.НЕЧИПОРУКА, 24 грудня 2009 року Київрада ухвалила рішення про створення Київського міського дитячого центру нейрохірургії. За цим рішенням центр має бути створено як окрему юридичну особу на базі майна ОКЛ, що закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Лікарі заявили, що якщо центр буде створено на базі майна ОКЛ замість існуючого нейрохірургічного відділення, то наслідком цього стане повна руйнація повноцінного багатопрофільного нейрохірургічного стаціонару, у зв’язку з чим дорослі кияни фактично будуть позбавлені можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу в галузі нейрохірургії.

Нейрохірурги наголосили, що доцільність створення центру на базі фактично єдиного прогресивного функціонуючого нейрохірургічного відділення викликає сумніви, оскільки за інформацією, наданою КМДА, для створення Київського міського дитячого центру нейрохірургії свого часу було виділено близько 30 млн. грн., і цих коштів достатньо для створення нового повноцінного центру без залучення матеріально-технічної бази будь-яких інших лікарень.

Лікарі нейрохірургічного відділення ініціювали звернення до правоохоронних органів з метою проведення перевірки законності дій посадових осіб КМДА та вищого керівництва ОКЛ. Також вони подали позов про визнання рішення Київради протиправним і скасування у частині закріплення за новостворюваним центром об’єкту нерухомого майна, що належав ОКЛ на праві оперативного управління.