У Херсоні чоловіки потрапили до реанімації, поївши грибів

У Херсоні троє чоловіків потрапили до реанімації після вживання грибів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 29 вересня до реанімаційного відділення лікарні імені Тропіних були доставлені 29-річний і 33-річний чоловіки, а до обласної лікарні – 25-річний чоловік. Усі госпіталізовані напередодні вживали гриби і зараз перебувають у важкому стані.