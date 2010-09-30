У Херсоні чоловіки потрапили до реанімації, поївши грибів

10:39, 30 вересня 2010
Новини регіонів
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Перебувають у важкому стані

У Херсоні троє чоловіків потрапили до реанімації після вживання грибів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 29 вересня до реанімаційного відділення лікарні імені Тропіних були доставлені 29-річний і 33-річний чоловіки, а до обласної лікарні – 25-річний чоловік. Усі госпіталізовані напередодні вживали гриби і зараз перебувають у важкому стані.

 

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