У Криму відбудеться акція "На захист життя"

За благословенням Митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ сьогодні в Євпаторії (Крим) у будівлі кафедрального собору Святителя Миколи буде проведено акцію проти абортів - "На захист життя".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ, духівництво Євпаторійського благочиння відправить молебень про множення любові перед іконою з мощами "Святих мучеників 14 тисяч немовлят від Ірода у Віфліємі убитих".

Учасники молебню одночасно запалять свічки у пам’ять про ненароджених немовлят, які щодня гинуть від абортів. Перед присутніми з підтримкою позиції православної церкви щодо гріху дітовбивства виступлять лікарі, представники громадських організацій.

Під час акції кожний охочий зможе внести пожертвування на будівництво в центрі Сімферопольського парку імені Шевченка першого у Криму храму-каплиці на честь 14 тисяч немовлят від Ірода у Віфліємі убитих.

"Будівництво цього храму-каплиці задумане як акт покаяння усіх тих, на кому лежить гріх дітовбивства, і як місце молитовної допомоги тим, кого ще можна від цього гріху утримати", - відзначили у прес-службі.