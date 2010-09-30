На Волині пішохід двічі потрапив під колеса авто

На Волині пішохід двічі потрапив під колеса автомобілів. Від отриманих травм він помер на місці ДТП. Трагедія сталася вчора, 29 вересня, у Любомльському районі на шосе Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Старовойтово.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, водій, житель смт Клевань Рівненської області, керуючи автомобілем "Фіат-Дукато" рухаючись в напрямку держкордону збив 32-річного пішохода, жителя села Миловань Любомльського району. Чоловік йшов по середині проїжджої частини дороги. Після цього на потерпілого наїхав автомобіль "Рено", що рухався за автомобілем "Фіат-Дукато". Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Триває слідство.