Харківщина: утилізовано 50 т неякісної м'ясопродукції
16:11, 30 вересня 2010Новини регіонів
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З початку року
У Харківській області з початку року правоохоронці та санстанція виявили та утилізували 50 тонн неякісної продукції тваринного походження.
Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.
Під час проведення профілактичних заходів мобільні групи у складі працівників міліції та санітарно-епідеміологічної станції в цілому перевірили 134 сільськогосподарських підприємства, 1668 одиниць автомобільного транспорту, 50 ринків і базарів на території Харківської області.
За результатами виявлених порушень складено 147 адміністративних протоколів, призупинено діяльність 35 м’ясопереробних і молокопереробних торговельних пунктів.
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