Харківщина: утилізовано 50 т неякісної м'ясопродукції

У Харківській області з початку року правоохоронці та санстанція виявили та утилізували 50 тонн неякісної продукції тваринного походження.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

Під час проведення профілактичних заходів мобільні групи у складі працівників міліції та санітарно-епідеміологічної станції в цілому перевірили 134 сільськогосподарських підприємства, 1668 одиниць автомобільного транспорту, 50 ринків і базарів на території Харківської області.

За результатами виявлених порушень складено 147 адміністративних протоколів, призупинено діяльність 35 м’ясопереробних і молокопереробних торговельних пунктів.