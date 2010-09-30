У Алупці незаконно розпоряджалися землями санаторію

Правоохоронці 30 вересня затримали голову Алупкінської міської ради, головного архітектора Алупки та землевпорядника міськради, які підозрюються у незаконному розпорядженні землями дитячого протитуберкульозного санаторію іменні Боброва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

Чиновників затримано за порушеною у квітні сімферопольським міжрайонним природоохоронним прокурором справою за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України за фактом незаконного розпорядження земельними ділянками дитячої оздоровниці.

«Із земель оздоровчого призначення, що знаходяться у користуванні санаторію імені Боброва, посадовцями міськради необґрунтовано вилучено та всупереч містобудівній документації передано у власність громадян шість земельних ділянок площею по 0,01 га кожна для гаражного будівництва», - йдеться в повідомленні.