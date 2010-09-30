У «Артеку» відбудеться фестиваль для дітей-сиріт

1-11 жовтня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбудеться Всеукраїнський доброчинний фестиваль-конкурс для дітей-сиріт «Щасливі долоні».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила генеральний директор «Артека» Олена ПОДДУБНА.

За її словами, учасниками конкурсу стануть 495 дітей, які проявили здібності у вокальному, хореографічному, образотворчому мистецтві, спорті, в різних напрямах науки.

О.ПОДДУБНА відзначила, що талановитих дітей для участі у фестивалі відбирали три міністерства – освіти і науки, з питань сім`ї, молоді та спорту, а також культури.

«Змінити майбутнє дітей-сиріт на краще – це основна мета фестивалю. Він сприяє всебічному розвитку дітей-сиріт і допомагає їм в їхній соціальній адаптації», - сказала О.ПОДДУБНА.

Директор «Артека» також відзначила, що «Щасливі долоні» спрямовані на те, аби привернути увагу державних і громадських організацій, відомих спортсменів, діячів науки і культури, політиків, журналістів до долі сиріт. Вона повідомила, що програмою фестивалю передбачена участь дітей в одній з 12 творчих майстерень. За її словами, діти пройдуть курс навчання, виконають спеціальні творчі завдання, результати яких буде оголошено під час завершальних заходів фестивалю.

О.ПОДДУБНА зазначила, що 11 жовтня в Театрі ім. Чехова в Ялті відбудеться урочисте нагородження переможців фестивалю. Зокрема, компетентне журі визначить 30 переможців у галузях спорту, культури і науки.

Як сказала О.ПОДДУБНА, переможці одержать цінні призи, а також сертифікати на навчання у вишах. «Вручення нагород супроводжуватиметься феєричним шоу за участю як юних, так і вже відомих артистів», - сказала вона.

О.ПОДДУБНА також повідомила, що фестиваль проводиться на гроші спонсорів, але висловила надію, що наступного року і держава залучиться до його фінансування.

У свою чергу, плавець Денис СИЛАНТЬЄВ сказав, що в рамках фестивалю відбуватимуться майстер-класи від видатних людей у різних сферах. За його словами, з боку спортсменів свої майстер-класи проведуть Ірина МЕРЛЕНІ (боротьба), Ганна БЕЗСОНОВА (гімнастика), Олександр КРИКУН (важка атлетика) та інші. «Наша мета - допомогти талановитим дітям надалі розвиватися і створити максимум умов для їхніх спортивних досягнень», - сказав Д.СИЛАНТЬЄВ.

Як повідомив начальник Головного управління з роботи з персоналом «Укрзалізниці» Михайло ЯНКОВСЬКИЙ, його структура виділяє 300 тис. грн. для проведення фестивалю, а також гарантує оплату навчання кільком переможцям.

Перший заступник голови правління “Конверсбанку” Веніамін ЛЕБЕДЄВ також заявив про намір банку фінансувати навчання талановитих дітей-сиріт. “Наша робота має стати прикладом і для інших банків щодо участі в допомозі дітям-сиротам”, - сказав він.