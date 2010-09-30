У Ялті прорвало магістральний водовід

У ніч з 29 на 30 вересня на 22 км траси Ялта - Севастополь в районі смт Сімеїз стався порив магістрального водоводу діаметром 800 мм. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

Згідно з повідомленням, унаслідок прориву на дорогу вийшла грязь і дрібні камінці. Разом з тим, рух автотранспорту не припинявся і здійснювався на одній смузі траси, а також через нижню дорогу до смт Сімеїз.

До ранку розчищення дороги закінчили, порив на водоводі ліквідували.