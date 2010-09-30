У Вінниці відбулося свято здорової сім’ї

У Вінниці на центральному міському стадіоні відбулося свято здорової сім’ї та футбольний матч між командами духовенства і місцевої влади.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької єпархії УПЦ МП.

За повідомленням, свято здорової сім’ї проходило у формі спортивних змагань на зразок «веселих стартів». У них взяли участь сім’ї православних парафіян - переможці районних змагань, які проводилися протягом місяця в усіх благочиннях єпархії.

В результаті веселих та жартівливих змагань перемогу виборола сім’я протоієрея Олега ЛАВРЕНТЮКА – настоятеля Іоанно-Богословського храму с. Гармаки Барського району, яка отримала від владики СИМЕОНА ікони Спасителя та Божої Матері, а також головний приз – телевізор, який займе своє місце у недільній школі та допомагатиме о. Олегу у проведенні занять.

Також переможцями стали сім’я ієрея Костянтина МІШИНА з Мурованокуриловецького району (ІІ місце) та сім’я АЛЬОШИНИХ з м. Вінниці.

Нагороди переможцям вручав архієпископ СИМЕОН, який привітав всіх зі святом.

Окрім головних призів, усі учасники отримали від владики подячні грамоти та іконки.

На завершення свята відбувся футбольний матч між командами духовенства та влади м. Вінниці та області. У цій грі перемогли посадовці. Батюшки, хоча й повели у рахунку 1:0, в результаті все ж таки поступилися 1:3.

Вінницькі посадовці отримали з рук архієпископа СИМЕОНА подячні грамоти за участь у єпархіальному святі.

Завершилося свято здорової сім’ї спільною солодкою трапезою, яку приготували організатори.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій єпархії 2010 рік оголошений роком Сім’ї.