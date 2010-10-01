Донеччина: через обвалення дачі загинув 22-річний хлопець

У Донецькій області в селі Верхньоторецьке Ясинуватського району через обвалення занедбаного приватного двоповерхового дачного будинку загинув місцевий житель - чоловік, 1988 року народження.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що, за попередніми даними, причиною обвалення стало несанкціоноване розбирання будинку сторонніми особами.

Бійці підрозділу МНС провели роботи з розбирання утвореного завалу з метою виявлення можливих постраждалих і загиблих.