Донеччина: через обвалення дачі загинув 22-річний хлопець
09:49, 01 жовтня 2010Новини регіонів
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Розбирали будівлю
У Донецькій області в селі Верхньоторецьке Ясинуватського району через обвалення занедбаного приватного двоповерхового дачного будинку загинув місцевий житель - чоловік, 1988 року народження.
Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.
У повідомленні наголошується, що, за попередніми даними, причиною обвалення стало несанкціоноване розбирання будинку сторонніми особами.
Бійці підрозділу МНС провели роботи з розбирання утвореного завалу з метою виявлення можливих постраждалих і загиблих.
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