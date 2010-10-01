Херсонщина: загинув тракторист, зірвавшись з обриву
12:07, 01 жовтня 2010Новини регіонів
2
Нещасний випадок
В Херсонській області загинув 52-річний тракторист, зірвавшись разом з трактором з обриву.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Херсонській області, нещасний випадок стався учора, 30 вересня, поблизу села Люблянка в Генічеському районі. Водій трактора під час польових робіт не впорався з керуванням та з’їхав з 8-метрового обриву.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter