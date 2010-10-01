На Волині директор медколеджу взяв хабар

Співробітники Служби безпеки України під час отримання хабара затримали директора Луцького базового медичного коледжу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ у Волинській області.

Як зазначається у повідомленні, встановлено, що у 2009 році посадовець вимагав три тисячі доларів США у двох абітурієнтів Луцького медичного коледжу за зарахування їх на денну форму навчання за кошти державного бюджету. Директор протягом року чинив тиск на юнаків та вимагав кошти, а у випадку відмови погрожував відрахувати їх з навчального закладу.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання частини хабара у сумі 1,5 тис. доларів США.

За матеріалами СБУ прокуратурою Волинської області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України. За такий злочин законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.