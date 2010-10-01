В столице перегружены более 70% детсадов

В столице перегружены сверх нормы 74% детских садов.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Леонид НОВОХАТЬКО в интервью муниципальной газете “Хрещатик” (№142 (3773)).

Он отметил, что в столице, благодаря ряду позитивных факторов (рост рождаемости, интенсивное строительство), возросло количество детей дошкольного возраста. В детских садах всех форм собственности получают дошкольное образование почти 85 тысяч детей.

По словам Л.НОВОХАТЬКО, проблема обеспечения местами в детсадах в разных микрорайонах города выглядит по-разному.

“Во всех районах есть микрорайоны, где детские сады на сегодняшний день уже либо не принимают детей, либо перегружены ими сверх нормы. В основном, это районы интенсивной застройки. В столице 74% детсадов перегружены малышами сверх нормы”, - сказал заместитель председателя КГГА.

По данным Л.НОВОХАТЬКО, средняя наполняемость ясельных групп составляет 20-24 ребенка при норме - 15. В группах для детей от 3 до 6 лет, при норме 20 мест, средняя наполняемость составляет от 24 до 35 детей.

Как отметил представитель КГГА, такая перегруженность детсадов, в свою очередь, влияет на текучесть кадров и качество дошкольного образования. Л.НОВОХАТЬКО сообщил, что с целью обеспечения права жителей столицы на получение их детьми дошкольного образования столичная власть планирует реорганизацию школ-детсадов в дошкольные учебные заведения, а также возобновить работу садов, которые в аварийном состоянии, возвращать помещения дошкольных учебных заведений из аренды необразовательного направления, а также открыть неработающие сады, группы. Также планируется продолжать строительство новых детсадов.