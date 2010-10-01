Прикарпаття: комісія вивчає обставини загибелі учня

У селищі Ворохта Івано-Франківської області працює комісія з вивчення обставин загибелі учня на спортивному майданчику.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Трагедія трапилася 28 вересня. За фактом смерті школяра проводиться перевірка, на місці працювала слідчо-оперативна група.

Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА видало наказ про перевірку всіх спортивних об’єктів на предмет того, наскільки вони придатні «до навчання і тренувань». Нині на Прикарпатті встановлено близько 80 майданчиків зі штучним покриттям та антивандальним обладнанням.

Як повідомляв УНІАН, трагедія у Ворохті трапилася 28 вересня після уроків під час секції з футболу. На майданчику зі штучним покриттям 12-річний школяр розгойдувався на металевих футбольних воротах, які впали на нього. Дорогою до лікарні хлопчик помер. Хлопчик був єдиною дитиною в сім’ї.