1080 співробітників СБУ здадуть кров для хворих дітей

1080 співробітників Служби безпеки України в київському шпиталі СБУ в рамках благодійної акції двічі на тиждень протягом двох місяців здаватимуть кров для хворих дітей столичної клініки “Охматдит”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці одним з перших в цій акції взяв участь голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

В інтерв’ю журналістам він сказав: «Приємно було саме те, що наші хлопці були ініціаторами цього процесу – відгукнулися на цей захід. Я із задоволенням також взяв e ньому участь».

При цьому голова СБУ зауважив, що останній раз брав участь у подібній місії ще коли служив в армії.

Водночас, відповідаючи на запитання, хто вже і в зв’язку з чим за час перебування його на посаді голови СБУ вже встиг «попити кров», В.ХОРОШКОВСЬКИЙ з іронією сказав: «Я думаю, що цей час ще не настав, щоб робити оцінки, тому що роботи ще не було настільки багато. А з певним періодом потім будемо робити висновки».