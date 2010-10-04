Донеччина: у зіткненні автобуса з вантажівкою загинуло 6 пасажирів

Сьогодні, 4 жовтня, о 1 год. 15 хв. на 674 км автошляху „Київ- Довжанський” поблизу с. Селезнівка Слов’янського району Донецької області сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса „Mercedes” (перевозив 18 пасажирів) з вантажним автомобілем "МАЗ-53371".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 6 осіб.

У прес-службі Департаменту ДАІ МВС України уточнили, що водій автобуса "Мерседес", рухаючись в напрямку міста Харкова, відволікся від керування та скоїв зіткнення з автомобілем "МАЗ-53371", що рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шестеро пасажирів автомобіля «Мерседес» загинули, а водій та ще дванадцятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до Слов’янської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 119 дорожньо-транспортних подій, в яких загинуло 18 осіб та 145 – травмовано.