Харківщина отримали медобладнання на 51 млн. грн.

Медичні заклади Харкова та області у вересні отримали від Міністерства охорони здоров’я України медичне обладнання на загальну суму більше 51 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у церемонії передачі сертифікатів на отримання високовартісного складного медичного обладнання керівникам закладів охорони здоров’я області та Харкова взяли участь голова ОДА Михайло ДОБКІН заступник голови ОДА Ігор ШУРМА.

За словами І.ШУРМИ, всього сучасну техніку отримали 59 лікувально-профілактичних закладів області. Так, 10 закладів обласного підпорядкування отримали обладнання на загальну суму майже 15 млн. грн., 19 комунальних установ охорони здоров’я Харкова – на 21 млн. грн., заклади охорони здоров’я районів області – на 15 млн. грн.

І.ШУРМА зазначив, що медичні заклади отримали апарати штучної вентиляції легенів, наркозно-дихальну апаратуру, ультразвукові апарати, техніку для надання медичної допомоги новонародженим, апаратуру для надання невідкладної медичної допомоги тощо.

«Це найбільша централізована поставка медичного обладнання за останні 10 років», - підкреслив І.ШУРМА.