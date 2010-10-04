На Сумщині трактор з бороною збив велосипедиста

У Сумській області тракторист на смерть збив велосипедиста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в області, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні увечері в селі Рябушки Лебединського району. Трактора Т-150К з бороною скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Велосипедист помер на місці пригоди.

Загалом за минулу добу в Сумській області зафіксовано 418 порушень правил дорожнього руху. Затримано 38 водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Зафіксовано 40 порушень правил дорожнього руху пішоходами.