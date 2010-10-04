У лікарнях Тернополя завтра розпочнеться опалювальний сезон

У Тернополі завтра розпочнеться опалювальний сезон у лікарнях та дошкільних навчальних закладах.

Про це під час прес-конференції повідомив міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ. При цьому він запевнив, що наразі питання про підвищення тарифів на опалення для жителів міста не стоїть. «Є постанова Кабміну, що тариф має затверджувати НКРЕ. НКРЕ ще не дало своїх пропозицій, тому у нас немає підстав розглядати нові тарифи. Ціна на газ зросла, але раз НКРЕ не надає жодних висновків і не змінює тарифів, можливо, держава вирішила за власний кошт компенсувати різницю в тарифах, це вже не раз відбувалося», – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він зауважив, що якщо держава не компенсує різниці між затратами і діючими тарифами, тоді міськвиконком на підставі висновків НКРЕ прийматиме якесь рішення.

«Наразі ж повна невизначеність з опалювальним сезоном. Лімітів на газ досі немає. Місто заборгувало за газ 14 млн. грн, але це рівноцінно різниці тарифів. А різниця тарифів – це є зобов’язання держави, тому ми маємо повне право розпочати опалювальний сезон», – переконаний Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він принагідно додав, що за останні три місяці рівень оплати за отримане тепло жителями Тернополя становить понад 100%.