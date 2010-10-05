На Волині під час полювання загинув чоловік. Трагедія сталася вчора, 3 жовтня, в лісовому масиві біля села Плоске Шацького району.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, під час полювання 29-річний житель міста Ковель з мисливської гладкоствольної рушниці „Спортінг” 20-го калібру, з власної необережності двома пострілами поранив 48-річного чоловіка, жителя села Плоске Шацького району. Потерпілого госпіталізували в Шацьку центральну районну лікарню, де від отриманого вогнепального поранення він помер. Триває розслідування інциденту.