У Вінниці в під’їзді багатоповерхівки знайшли мертве немовля

У місті Вінниці по вулиці Келецькій, 116 в під’їзді п’ятиповерхівки знайдено мертве немовля.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, 2 жовтня 2010 року о 11.50 у м. Вінниці по вулиці Келецькій, 116, у першому під’їзді п’ятиповерхового будинку на першому поверсі було виявлено труп новонародженої дитини жіночої статі.

Немовля було загорнуто у дві наволочки, одна з яких фіолетового кольору з квітами соняха, інша – рожево-фіолетового кольору з написом «adidas» та дитячу ковдру із зображенням тигра.

Співробітники міліції також звернулись до громадян, хто володіє будь-якою інформацією про особу, причетну до даної події, негайно повідомити правоохоронні органи.