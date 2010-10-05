Донеччина: 7 із 13 постраждалих у ДТП виписані з лікарні

Сім із тринадцяти постраждалих у дорожньо-транспортній події 4 жовтня в Донецькій області виписані з лікарні.

Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, із 13 жителів Луганської області, доставлених після ДТП до лікарні м. Слов`янська, п`ять чоловік поступили у стані середньої тяжкості з ударами і гематомами, а один - у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою.

«Йому була зроблена операція», - уточнили в обласному управлінні охорони здоров’я.

Після обстеження і надання медичної допомоги сім чоловік виписано додому для амбулаторного спостереження.

«На лікуванні залишаються шестеро постраждалих у ДТП», - повідомили в управлінні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 жовтня на 675-му км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу с. Селезнівка Донецької області сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса «Мерседес» (перевозив 18 пасажирів) з вантажним автомобілем «МАЗ». В результаті ДТП загинули 6 і постраждали 13 чоловік, які з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до міської лікарні м. Слов`янська. Всі пасажири були вболівальниками ФК «Шахтар», які поверталися з Донецька до Луганської області після матчу «Шахтар» - «Динамо». ФК «Шахтар» висловив співчуття сім`ям загиблих. За фактом ДТП порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.