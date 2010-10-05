У Вінниці розпочато опалення дитсадочків та лікарень

У Вінниці розпочато опалювальний сезон для дитячих садочків та лікарень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник Вінницького міського голови Іван МИХАЙЛЮК.

Він підкреслив, що ці заклади підключено до системи опалення із 4 жовтня у зв’язку із різким зниженням температури повітря.

І.МИХАЙЛЮК сказав, що населення буде підключено відразу, як тільки середня добова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла.

Він також додав, що загалом усі теплопостачальні підприємства Вінниці готові до пуску тепла у помешкання городян.

Довідка УНІАН. Теплопостачанням і гарячим водопостачанням у Вінниці займаються підприємство "Вінницяміськтеплоенерго" (понад 80% споживачів), "Теплокомуненерго-Маяк" (10%), підприємство "Моріс".

Населення Вінниці становить 366,5 тис. осіб.